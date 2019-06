Gdy nie pracuje się dla interesu Niemiec: Gdańsk największym portem kontenerowym na Bałtyku

- Wynik piętnastu największych portów w Europie jest lepszy o 5,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Największymi portami morskim niezmiennie są Rotterdam, Antwerpia i Hamburg, które w ubiegłym roku odpowiadały za 44,5 proc. wszystkich przeładunków zestawienia TOP 15. Oznacza to, że ich łączny przeładunek wyniósł ponad 34 mln TEU. Udział pierwszej trójki jest stosunkowo wysoki, jednak w porównaniu do 2017 roku spadło z poziomu 45,1 proc. - czytamy na stronie obserwatorgospodarczy.pl