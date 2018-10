Gdy nadchodzi jesień, rób mi taki gulasz!!!

Jesień może nie daje się jeszcze mocno we znaki, jednak już zdecydowanie częściej mam ochotę na treściwe danie, które poprawia nastrój gdy dni są coraz krótsze, a wieczory chłodne. Jedną z potraw, która przychodzi mi wówczas na myśl jest gulasz wieprzowy, który z pewnością zasmakuje także i tobie. Aby gulasz był naprawdę wyśmienity – zadbać należy przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze - o dobrej jakości mięso, bo to przecież ono jest w gulaszu najważniejsze. Spróbuj zatem zamiast mięsa z promocji w dużej sieci wykorzystać to, które możesz kupić w lokalnym sklepie mięsnym. To właśnie tam sprzedawca poza zapakowaniem mięsa będzie też potrafił polecić to najlepsze. W tym przypadku świetnie sprawdzi się szynka lub łopatka (około 1,5 kg). Druga sprawa to warzywa. Będziesz potrzebować 0,5 kg pomidorów – tu również warto postawić na przykład na lokalny bazar, a nie dużą sieć. Pomidory są tam przeważnie lepszej jakości, a sprzedawca doradzi, jaka odmiana sprawdzi się najlepiej. Podobnie jest w przypadku papryki. Gdy już zaopatrzysz się w najlepszej jakości składniki – pozostaje trzymać się przepisu, który podaję poniżej i zadbać o to, aby gulasz dobrze doprawić. Smacznego!

Gulasz z szynki z cukinią, papryką, marchewką i pomidorami

1,5 kg szynki wieprzowej (można użyć również innych kawałków mięsa, np. łopatki)

1/2 kg pomidorów

650-700 gram cukinii

1 duża marchewka

1 i 1/2 dużej cebuli

główka czosnku

2 duże papryki (użyłam czerwonej i białej)

ok.300 ml wrzątku

oliwa

sól morska

pieprz kajeński lub czarny pieprz

papryka słodka

tymianek świeży lub suszony (można użyć innych ziół, np.majeranku)

pęczek natki pietruszki

Następnie dorzucić połowę cukinii oraz marchewkę i wlać wrzątek. Wstępnie doprawić solą, pieprzem kajeńskim i tymiankiem. Dusić na niewielkim ogniu ok. 50 minut, mieszając od czasu do czasu. Następnie dodać paprykę, pozostałą cukinię oraz pomidory. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i dusić całość jeszcze około 40 minut. Kiedy mięso będzie już mięciutkie, ostatecznie doprawić gulasz, wcisnąć przez praskę pozostałe ząbki czosnku oraz dodać posiekną natkę pietruszki. Serwować z dodatkową porcją zieleniny.