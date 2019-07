Gdy katolik ma dość...

Daniel K 21.7.19 19:55

Dobry wieczór.

Jako ateista mam pytanie do katolików.

Jest Was w Polsce, jak sami twierdzicie, 70-80%.

Innowierców kilkanaście % a nas ateistów może 5-8% czyli mikro.

Moje pytanie brzmi: dlaczego my, ateiści musimy płacić na emerytury waszych kapłanów i biskupów?

Wy na naszych nie musicie, bo my zawodowych kapłanów nie potrzebujemy, naszą wiarą jest rozsądek, wiedza, doświadczenie życiowe, empatia itd.



Dlaczego my ateiści musimy łożyć na wasze największe świątynie i ich remonty?

Wy na nasze nie musicie, my wypasionych świątyń nie potrzebujemy.



Dlaczego my, ateiści musimy łożyć na indoktrynację Waszych dzieci, dla niepoznaki azywanej religią?



Jest Was jakieś 30mln (30 000 000) i nie potraficie sami utrzymać swoich kapłanów i ich rezydencji???

Naprawdę????

Musicie jeszcze z nas zdzierać, chociaż nas tak mało??

Aż tak sobie nie radzicie??



Niech Wasi kapłani są bogaci, a Wasze świątynie wielkie i kipiące złotem, ale finansyjcie to sobie sami.



Naprawdę są ludzie nieobdarzeni łaską wiary przez Waszego Boga i właśnie ze względu na Niego którego tak miłujecie powinniście nas uszanować i oszczędzić finansowo.

Pozdrawiam.

Musicie jeszcze z nas zdzierać