Gdańsk: Tłumy ludzi na Marszu Milczenia (WIDEO)

plankton 15.1.19 18:28

Widmo krąży po Europie – widmo… obłędu! Obłęd i różnego rodzaju fiksacje leczy się psychiatrycznie, a nie marszami i wiecami. Tylko skąd ludzie zaburzeni i frustraci mają wiedzieć, że są cierniem dla społeczeństwa, skoro intensywnie, dzień w dzień, afirmuje się w mediach ich destrukcyjne postawy i manipuluje tymi deficytami dla podtrzymania pary w kotłach machiny wojennej w Polsce? Właściwym czasem i miejscem na oddanie hołdu zmarłemu są uroczystości pogrzebowe, a nie teatralne i obłudne wiece i parady "przeciw, a nawet za". Przeciw czemu? – Przeciw przemocy i nienawiści, schizofrenii, faszyzmowi, zmianom klimatu, pogody, temperatury…? O "za" aż boję się zapytać, bo obawiam się, że chodzi o tzw. wolność, a w szczególności bezkarną wolność słowa i ekspresji uczuć, o "Róbta, co chceta" czyli niczym nieograniczane prawo do: nienawiści, agresji, chamstwa, pieniactwa, awanturnictwa, warcholstwa, brutalności, pogardy, arogancji, bezczelności, szyderstwa, zawiści… czyli afirmacji prymitywizmu i obłędu, i do uznania tej "wolności" za niepodważalne, niezaprzeczalne i powszechnie chronione "prawo człowieka".