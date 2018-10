Gdańsk: Lokale za półdarmo dla polityków PO?! SLD nie zapłaciło ani grosza!

„To jest skandal! Posłowie w Gdańsku m.in Jarosław Wałęsa otrzymują 50% bonifikaty na czynsz za najem lokali od miasta, a SLD za ponad 130 m/2 PŁACI ZERO ZŁOTYCH” - tak szokującą informację podał dziś na twitterze kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński.

To efekt interpelacji złożonej przez niego oraz radnego PiS Piotra Gierszewskiego. W sprawie udzielania zniżek na lokale politykom PO i SLD odpowiedział im zastępca prezydenta Gdańska.

Gierszewski w trakcie konferencji prasowej podkreślił również:

„To będzie miało dalszy ciąg. Chcemy wiedzieć, przez ile lat tak się dzieje. Jako radny, będę prosił o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii”.

Z kolei Płażyński podkreślił, że wiarygodność Wałęsy oraz Liedera, a także Adamowicza, „[…] który robi tym ludziom, z którymi rzekomo rywalizuje, takie drogi prezenty” jest znikoma.

Dodaje:

„Mówimy tu o pieniądzach, które nie trafiają do miasta. Otrzymują ulgi, powinni płacić 100 procent sumy. Od miesięcy mówię, że Jarosław Wałęsa i Paweł Adamowicz to jedno i to samo. To jest teatrzyk, a nie prawdziwa demokracja”.