Gdańsk: 11-latka urodziła dziecko. Została zgwałcona na terenie Ukrainy?

Ciąża wyszła na jaw, gdy dziewczynka źle się poczuła. Matka zabrała córkę do lekarza. Ten szybko zorientował się, z czym ma do czynienia i zawiadomił policję. Ciąża 11-latki była bardzo zaawansowana.

Dziewczynka trafiła następnie do szpitala w Starogardzie Gdańskim, a stamtąd została przewieziona do szpitala w Gdańsku, gdzie urodziła dziecko. Sprawa trafiła do prokuratury, która przesłuchała już babcię noworodka. Jak wynika z jej zeznań, córka została skrzywdzona, gdy obie znajdowały się na terenie Ukrainy. 11-latka wraz z matką przebywają w Polsce dopiero od września, a dziewczynkę mógł skrzywdzić mężczyzna, który miał się nią opiekować.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przestępstwa doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej poniżej 15. roku życia, za co grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Jeśli okaże się, że do przestępstwa doszło rzeczywiście na terenie Ukrainy, śledztwo przejmie tamtejsza prokuratura.