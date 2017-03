Gazprom wypuści euroobligacje pomimo sankcji?!

reklama

Jak informuje portal biznesalert.pl za agencją Reuters – rosyjski Gazprom ma zamiar po raz pierwszy od czasu nałożenia na Rosję sankcji dokonać emisji euroobligacji denominowanych w dolarach.

W tym celu Gazprom ma umówione spotkania z inwestorami, które będą mieć miejsce w przyszłym tygodniu w Los Angeles i Nowym Jorku. Zatrudniono banki, które mają za zadanie umówić spotkania z inwestorami.

Za organizację spotkań mają odpowiadać Gazprombank, JP Morgan, Mizuho i SMBC Nikko. Ostatnia taka emisja miała miejsce przed agresją na Ukrainę, w 2013 roku. Po wprowadzeniu w lecie 2014 sankcji, którymi objęty został m.in. właśnie Gazprombank – obligacji nie emitowano.

Gazprom chce pomimo sankcji doprowadzić do ponownej emisji euroobligacji ze względu na planowaną budowę gazociągu Nord Stream 2, na które potrzebuje większych środków. Jeśli się to powiedzie - pozwoli to na zmniejszenie zależności od szlaku ukraińskiego oraz wzmocnienie pozycji Gazpromu w Europie Środkowo-Wschodniej i osłabienie szansy na konkurencji w postaci LNG czy dostaw Korytarzem Norweskim.

dam/biznesalert.pl,Fronda.pl



9.03.2017, 20:10