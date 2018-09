,,Gazeta Wyborcza'' reklamuje... Niemcy

Wolne media! Konstytucja! Konstytucja! - piękne hasła wznoszone przez totalną opozycję i jej medialne zaplecze. Tak, kto by się nie zgodził z postulatem wolnych mediów? Każdy chce, aby prasa była niezależna!

No i taka ,,Gazeta Wyborcza'' - niezależna od polskiego rządu, tak, z całą pewnością jest.

Problem w tym, że dziennik z Czerskiej opublikował za to... reklamę państwa niemieckiego.

Nie, to nie żart. ,,Wyborcza'' reklamuje państwo niemieckie - jako kraj, który warto zwiedzać.

,,Niemcy nie są krajem atrakcyjnym turystycznie? Nic bardziej mylnego!'' - głosi tytuł ,,materiału promocyjnego'' na łamach portalu Wyborcza.pl.

W środku - same superlatywy.

,,Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych państw świata, i nie ma się co dziwić, ciężko bowiem wymienić wszystkie jego atrakcje: jedyny w swoim rodzaju Berlin, średniowieczne miasta i imponujące zamki, romantyczna przyroda, urzekająca dolina Renu, jezioro Bodeńskie, uzdrowiska jak chociażby słynne Baden-Baden, nadbałtyckie wybrzeże i wyspy, piękne górzyste tereny z majestatycznymi Alpami, gościnna Bawaria, no i oczywiście piwo!'' - czytamy.

Po tym uroczym wstępie - już tylko o piwie. Artykuł - a raczej ,,materiał promocyjny'' - wymienia i opisuje różne gatunki niemieckiego piwa.

Dobrze. Kłopot w tym, kto za ten materiał promocyjny odpowiada.

Jak informuje Wyborcza.pl, materiał ten ,,powstał we współpracy z Niemiecką Centralą Turystyki'' - Deutche Zentrale für Tourismus. Organizacja ta, jak podaje ,,Wikipedia'', działa na zlecenie Federalnego Ministra ds. Gospodarki i Energii, jest przez ten resort finansowana w 75 procentach.

Ciekawa praktyka czołowego opozycyjnego tytułu!

11 proc. udziałów w wydającej ów dziennik ,,Agorze'' ma Media Development Investment Fund, amerykański fundusz związany z finansistą Georgem Sorosem, skrajnie zaangażowanym politycznie.

Ten sam dziennik publikuje materiał promocyjny państwowej niemieckiej izby turystycznej.

Obok tego mamy inne opozycyjne tytuły - jak ,,Fakt'', ,,Onet'', ,,Newsweek''. Właściciele? Niemcy, Szwajcarzy.

Wolne media! Konstytucja! Konstytucja!!!

