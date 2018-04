,,Słyszeliśmy o tym, że Donald Tusk robi już pierwszy krok wyprzedzający, mówiąc o tym, że grozi mu aresztowanie'' - mówił Tarczyński. ,,Jeżeli jest winny, jeżeli będą zarzuty, jeżeli prokuratura je postawi, jeżeli sąd, wolny sąd je potwierdzi i wyda wyrok, to trafi do aresztu. To jest oczywiste. Jego tak samo dotyczy polskie prawo, jak każdego innego obywatela'' - dodawał.



Słysząc to obecny w studiu Marek Sowa z Nowoczesnej uśmiechnął się, na co polityk PiS odparł celnie: ,,Gawłowski też się uśmiechał. Do czasu''.



Zwykłe traktowanie Tuska jak każdego obywatela wspierał też Sylwester Chruszcz z koła poselskiego ,,Wolni i Solidarni''.

,,Po prostu jeśli są zarzuty, to musi być kara, i to jest oczywiste. Więc tutaj nie ma co robić takiego strzału na wiwat, strzału, który mówi: słuchajcie będę skazany. Po to są sądy, żeby uczciwie sądzić daną osobę'' - mówił. ,,Jeśli któryś z polityków przewinił i działa przeciwko Polsce, przeciwko nam, podatnikom, powinien za to odpowiedzieć'' - dodawał.

