Gasiuk-Pihowicz też wyleci z Nowoczesnej?

"Mocny, zdecydowany sygnał w postaci powołania wspólnego klubu KO jest potrzebny. Tysiące ludzi, wielokrotnie w czasie demonstracji w obronie Konstytucji skandowało “zjednoczona opozycja”. Teraz jest czas by usiąść do negocjacji i poszerzać i umacniać na partnerskich warunkach KO"- czytamy na profilu Kamili Gasiuk-Pihowicz na Twitterze. Szefowa Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer skomentowała wypowiedzi partyjnej koleżanki w rozmowie z RMF FM. Lubnauer jest zainteresowana współpracą z Platformą Obywatelską, ale nie wchłonięciem Nowoczesnej przez to największe ugrupowanie opozycyjne w polskim parlamencie.