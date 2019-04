Gasiuk-Pihowicz przeprasza za 'niepotrzebne słowa'. Wassermann odpowiada

Jak dodała Gasiuk-Pihowicz, "w złości można czasem powiedzieć o jedno słowo za dużo". Polityk zapewniła, że przeprosiła już przewodniczącą sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold i to powinno "zakończyć sprawę". Do całej sytuacji odniosła się również Małgorzata Wassermann.

Wassermann przypomniała, że nie jest to już pierwszy przypadek takiego zachowania posłanki PO-KO, a Kamila Gasiuk-Pihowicz obraża innych polityków w co drugim słowie..

"W swoich długich, pełnych epitetów wypowiedziach często obrażała przewodniczącego komisji, odwołując się m.in. do faktu, że jest prokuratorem. Tym razem przytrafiło się to mnie, jednak moim zdaniem wyborcy oczekują od nas rozmów na merytoryczne tematy. Wypowiedzi pani Gasiuk-Pihowicz rzadko dotyczą meritum, bardzo często odnoszą się do otoczki politycznej, co jest uciążliwe dla nas, posłów, w pracy"-oceniła Wassermann.