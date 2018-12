Gasiuk-Pihowicz nie będzie 'jedynką' do Parlamentu Europejskiego. 'Kopacz się obraziła'

Według tygodnika "Wprost" Kamila Gasiuk-Pihowicz, która w nagrodę za przejście z Nowoczesnej do PO-KO miała otrzymać "jedynkę" na liście do Parlamentu Europejskiego, jednak nie wystartuje w tych wyborach z pierwszego miejsca.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz otrzymała stanowisko wiceszefowej PO-KO. Wcześniej pełniła funkcję przewodniczącej klubu Nowoczesnej. Platforma miała zaoferować posłance również gwarancję startu w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, i to z pierwszego miejsca na liście. "Wprost" pisze, że nie wszyscy politycy PO byli zachwyceni tym pomysłem Grzegorza Schetyny. Działacze Platformy byli ponoć "rozwścieczeni".

"Pytali, jakież to dokonania ma pani, że zostanie nagrodzona mandatem europosła. Rezultat tej ruchawki był widoczny już w ubiegłym tygodniu, bo Schetyna publicznie powiedział, że nie ma mowy o miejscu do Parlamentu Europejskiego dla Gasiuk-Pihowicz. To tyle w temacie dotrzymywania obietnic przez szefa PO"- pisze tygodnik "Wprost". Mowa nie tyle o "szeregowych" działaczach, co o ważnych postaciach Platformy Obywatelskiej, takich jak... Ewa Kopacz. Była premier miała ponoć obrazić się, że zostanie "dwójką" na liście do PE.