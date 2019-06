Garri Kasparow: Putin może wkrótce zająć Białoruś

Uważa on za mało prawdopodobny atak wojskowy na Ukrainę, bo rosyjski przywódca osiągnął już punkt, w którym każde z jego działań spotka się tutaj z „nowym poziomem oporu”. Raczej będzie kontynuował swoją agresywną politykę na świecie i próbował „trzymać całą Europę za gardło”.

Za bardzo możliwą natomiast uważa aneksję Białorusi lub kontynuację wojny w Donbasie, a nawet rozpoczęcie hybrydowej wojny przeciwko państwom NATO. „Dla Putina i jego kumpli agresja zewnętrzna staje się jedynym sposobem na utrzymanie autorytetu. Są różne opcje tego, co zrobią – na przykład aneksja Białorusi, kontynuowanie agresji na Ukrainie [w Donbasie – red.], a nawet prowokowanie państw NATO. Aneksja Białorusi jest najbardziej prawdopodobna, bo będzie bezkrwawa. Putin to kagiebista, to nie wojskowy, i nie lubi wielkich ofiar, a ludność nie jest gotowa poprzeć takiej wojny” – podkreślił Kasparow.