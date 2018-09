Gardzisz ziemniakami? Krzywdzisz siebie i rodzinę!!!

Wbrew powszechnej opinii ziemniaki nie są bezwartościowym dodatkiem do kotletów, którym można łatwo zapełnić żołądek. Ziemniaki nie są bardzo kaloryczne, a poza tym zawierają skrobię, witaminę C, potas, wapń. Najważniejsze jest to, jak przyrządzamy kartofle i z czym je podajemy. Ziemniak - co zawiera?

Bulwy ziemniaka są cennym źródłem skrobi. To węglowodan złożony, który w organizmie człowieka powoli i równomiernie rozkłada się na glukozę, czyli paliwo potrzebne do pracy wszystkich jego komórek. Dzięki temu mamy zapewnione źródło energii i przez długi czas czujemy się syci.

Ziemniaki zawierają też sporo witaminy C – ok. 16 mg w 100 g (dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka to 75 mg). Najwięcej jest jej w bulwach tuż po wykopkach. Ale im dłużej są przechowywane, tym większe straty tej cennej dla zdrowia substancji. Stare ziemniaki jedzone wczesną wiosną nie mają pod tym względem prawie żadnej wartości.

W skład kartofli wchodzą też witaminy A, E, B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna) i B6 (pirydoksyna). Ze składników mineralnych w ziemniakach obecne są spore ilości obniżającego ciśnienie krwi potasu, wzmacniający kości wapń oraz działający korzystnie na układ nerwowy magnez, a także fosfor, żelazo, cynk, miedź i mangan. Ziemniaki są też źródłem cennego białka roślinnego.







Zaskakujące właściwości lecznicze

Ziemniaki mają niebagatelne właściwości lecznicze: - Kompresy z surowych utartych ziemniaków goją nawet bardzo zastarzałe rany. - Stosuje się je do usuwania skutków odmrożeń. Odmrożone nogi lub ręce korzystnie jest wymoczyć w wywarze z ziemniaków. Można także przykładać surowe utarte ziemniaki. - Startą papką z surowych ziemniaków leczy się sińce, liszaje, i wykwity skórne, a także uczuleniowe. - Startą papką z surowych ziemniaków leczy się sińce, liszaje, i wykwity skórne, a także uczuleniowe. - Na zastrzały i egzemy. Zastrzał usuwano, trzymając palec w gorącej wodzie, w której gotowały się kartofle. Kąpiele w wywarze z ziemniaków zalecano przy egzemach. Przy tej dolegliwości korzystne jest również przykładać plasterki z surowych ziemniaków. - Upiększanie rąk. Ziemniaki są bardzo tanim kosmetykiem upiększającym ręce. Kartofle ugotować w łupinach, obrać, utrzeć oraz zmieszać z mlekiem. Papkę rozsmarowywać na dłoniach i pozostawić na pewien czas. - Ksiądz Kneipp, zalecał stosowanie papki z ugotowanych ziemniaków, ręcznie miażdżonych i umieszczonych w płóciennym woreczku jako okładów do uśmierzania różnych bólów: Skurczy w przewodzie pokarmowym, Nieżytach przewodu pokarmowego, Przy zwichnięciach, Zapaleniach stawów, Przy ischiasie, Lumbago, Artretyzmie, Czyrakach, Zapaleniach skórnych, Zesztywniającym zapaleniu stawów międzykręgowych, Katarze górnych dróg oddechowych. Skórka ziemniaka - cudowne odkrycie Wbrew powszechnej opinii, skórki ziemniaka nadają się do jedzenia. Zawierają one mniej tłuszczu i sodu niż pozostała część bulwy i można je wykorzystać do przyrządzenia smacznego posiłku. Są polecane osobom na diecie, ponieważ pozwalają zaspokoić głód na długi czas, dzięki czemu można ograniczyć liczbę spożywanych kalorii. Aby móc je spożywać czy wykorzystywać, należy zawsze dokładnie wymyć i wyszorować warzywo. Skórki ziemniaczane są bogate w witaminy C i B oraz składniki mineralne, takie jak wapń, żelazo, jod. Jest to doskonała mieszanka, która dodaje energii i wspomaga układ odpornościowy. Łupiny ziemniaka odgrywają też dużą rolę w profilaktyce raka dzięki zawartości polifenoli i kwasu chlorogenowego. Jeśli chcemy naturalnie wzmocnić odporność, nie obierajmy ziemniaków ze skórki.

Ziemniak na przeziębienie...

Dokładnie wyszorowanych kilka ziemniaków ugotować w mundurkach. Utłuc, mocno ciepłe nałożyć na plecy w przypadku kaszlu. Przykryć ręcznikiem aby jak najdłużej zachowały ciepło. Po ostygnięciu usunąć. Przy zapaleniu oskrzeli robić okład 2-krotnie. Raz na plecach raz na piersiach. W przypadku anginy, bólu gardła obwinąć kompres na szyi i obwiązać szalikiem. Aby wzmóc działanie można do ziemniaczanej papki dodać nieco spirytusu lub dla dzieci – trochę startej cebuli.

...i dla poprawy stanu skóry

Kąpiel z dodatkiem krochmalu – na 3 litry wody dodać 3-4 łyżki mąki ziemniaczanej. Zagotować, wlać do wanny. Czas trwania kąpieli 20 minut.

Kąpiel z ziemniakami i otrębami owsianymi. Obrać 2-3 kg ziemniaków, pokroić w kostkę. Włożyć do płóciennego woreczka, dosypać 1/2kg otrębów owsianych. Worek umieścić w wannie, zalać 10 litrami wrzątku. Pozostawić na godzinę. Dolać ciepłej wody. Pozostać w kąpieli 20 minut nie wyjmując worka.