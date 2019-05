'Gardziliśmy Polską. To był błąd'. Ważne słowa francuskiego ministra

Sprytny ninja 22.5.19 18:21

Przyjdzie Donald i to wszystko może jeszcze wrócić. Znowu będziemy traktowani z pogardą nie wykorzystując okazji do siedzenia cicho (chyba to to leciało?).

Cała nadzieja w KE i Donku. Wówczas i na szparagi sobie pojedziemy do Niemiec.