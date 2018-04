Gajewska: PiS-owcy - bójcie się Boga i Schetyny!!! Rozliczymy was

Kompletny odlot posłanki PO Kingi Gajewskiej. W filmie opublikowanym przez nią na facebooku grozi, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zostaną rozliczeni.

„Takim posłom jak Kamila Gasiuk-Pihowicz, Ryszard Petru, Stanisław Gawłowski ściąga się immunitety, bo się ich boją. I bójcie się! – I bójcie się! I bójcie się! A najbardziej to się bójcie Boga, PiS-owcy. Bo my was... ha! Boga i Grzegorza Schetyny. Wszystkich was... rozliczymy...”

- straszy Gajewska na koniec swojego filmu.

Gajewska w nagraniu usiłuje przedstawić uchylenie immunitetu i aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego jako decyzję absurdalną. Według niej powodem, dla którego prokurator kazał go aresztować była obawa, że nie będzie się on chciał stawić w prokuraturze. Tymczasem rzeczywistym powodem była obawa o możliwość wpływania na postępowanie.

Podobnie dramatycznie mówi o sprawie Józefa Piniora, człowieka kryształowo uczciwego według posłanki, która stwierdza:

„prokuratorowi przez gardło nie przechodziło, że go oskarża”.

Według niej „wykonał polecenie” Zbigniewa Ziobry. To dla Gajewskiej powód, aby uznać, że minister sprawiedliwości ręcznie steruje prokuratorami w Polsce.

Gajewska uważa, że teraz aresztowany może zostać każdy po anonimowym donosie. Strasz też „PiS-owców” rozliczeniem.

dam/facebook,Fronda.pl