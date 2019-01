Gadowski: Zwietrzyli krew, teraz będą budować kapitał polityczny

"Śmierć jest zdarzeniem sakralnym, śmierć jest zdarzeniem wielkim. Zbrodnia to zdarzenie krańcowe, zetknięcie się z czymś niewyobrażalnie złym"- powiedział dziennikarz śledczy, Witold Gadowski w najnowszym "Komentarzu Tygodnia".

Publicysta odnosi się m.in. do zamordowania prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Gadowski zaznaczył, że choć nie podzielał poglądów polityka, dziś, w obliczu jego śmierci, nie ma to najmniejszego znaczenia, śmierć to bowiem znaczenie "sakralne".