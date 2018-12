Gadowski: Wałęsa powinien mieć jeszcze crocsy i reklamówkę z Biedronki

"Udaje się dzielnych dziennikarzy, odwiedzając obozy dla uchodźców. Więc pan Kraśko na pewno jest specjalistą…"- dodał. Autor "Komentarza Tygodnia" poruszył także temat dotyczący Telewizji Publicznej. Odniósł się do zerwania przez TVP współpracy z Wojciechem Cejrowskim. Władze TVP zapewniają, że podróżnik po Nowym Roku znów będzie pojawiał się w programie Michała Rachonia. Mimo iż poglądy Cejrowskiego często są kontrowersyjne czy wręcz chamskie, jest raczej lubiany przez silnie konserwatywnych odbiorców. W ocenie Gadowskiego, Cejrowski jako wolny człowiek, niezależny twórca i komentator, powinien mieć prawo do wypowiedzi w TVP.

"Telewizja jest publiczna. Jako taka powinna prezentować różne stanowiska, czasami emocjonalne i mocne. Tymczasem rządzący dziś TVP kasują dziś pana Cejrowskiego z powodu zachowań sprzecznych z polską racją stanu – szumnie brzmiące pustosłowie. Pan Cejrowski jest wolnym człowiekiem. Robi to, co uważa za słuszne. Ktoś chce to oglądać, ktoś zgadza się z jego poglądami, ktoś inny chce z nim polemizować – to rola mediów: przekazywanie różnych opinii. Mieliśmy poszerzyć okręg wolności, a dzieje się inaczej"- ocenił Witold Gadowski.