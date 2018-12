Gadowski: W Axel Springer zasiadało co najmniej 3 oficerów SS

"Potraktuję mediacje jako okazje do uczynienia wykładów z prawdziwej historii drugiej wojny światowej i tego co nastąpiło również po drugiej wojnie światowej"- stwierdził dziennikarz śledczy i publicysta, Witold Gadowski na antenie radia WNET.

W ten sposób redaktor odniósł się do swojego procesu z niemieckim koncernem medialnym Ringier Axel Springer, wydawcą polskiej edycji "Newsweeka", a także m.in. "Faktu" oraz portalu Onet.pl. W procesie między dziennikarzem a Ringier Axel Springer mają rozpocząć się mediacje. Gadowski stwierdził w Radiu WNET, że zamierza potraktować je jako "okazję do uczynienia wykładów z prawdziwej historii II wojny światowej", ale również tego, co nastąpiło już po niej.