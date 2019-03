Gadowski: Trzaskowski, Rabiej i Pomnik Nieznanego... Donosiciela

"Właśnie dowiedzieliśmy się, że władze Belgii przydzieliły pani Ludmile Kozlovskiej prawo 5-letniego pobytu w Belgii. Stało się to na skutek starań pana Guya Verhofstadta , ale także i pana Lecha Wałęsy. To ludzie, którzy starali się, aby podważyć decyzję polskich władz o niewpuszczaniu pani Kozlovskiej do strefy Schengen ze względu na jej działalność i powiązania"- zwrócił uwagę Gadowski. W ocenie publicysty, może to oznaczać "początek procesu podważenia polskich zastrzeżeń wobec Kozlovskiej", co może doprowadzić do tego, że Bruksela nakaże wpuszczać prezes Fundacji Otwarty Dialog do Polski. W ocenie Witolda Gadowskiego jest to sygnał, że majowe eurowybory będą mieć ogromną wagę.