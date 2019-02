Gadowski: Sukces Koalicji Europejskiej to klęska Polski

Witold Gadowski odniósł się w rozmowie z Telewizją Trwam do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Swoich przedstawicieli w Europie wybierzemy już niedługo, bo 26 maja. Powoli kształtują się już ostatecznie listy wyborcze poszczególnych partii.

Witold Gadowski przyznał, że liczy na porażkę Koalicji Europejskiej. W ocenie dziennikarza, jej sukces byłby klęską Polski. Odnosząc się do KE, do której- obok ugrupowań postkomunistycznych i lewackich oraz bezideowej Platformy- dołączyło również PSL, gość Telewizji Trwam ocenił, że będzie to dylemat dla elektoratu ludowców.

"Polska to przede wszystkim dziś ogromna katastrofa demograficzna. Jeżeli nie odbudujemy rodziny, nie odbudujemy wiary w to, że posiadanie dzieci to naprawdę droga w dobrą przyszłość, to zginiemy jako naród"- stwierdził gość TV TRWAM, mówiąc o 500 Plus. Jak dodał, w tej kwestii zupełnie nie zgadza się z argumentami mówiącymi o "rozdawnictwie" czy "socjalizmie".