Gadowski: Sędziowie mogą kraść i nic im za to nie możemy zrobić

reklama

Screenshot YouTube reklama

W najnowszym „Komentarzu tygodnia” Witold Gadowski mówi:

„Największy odsetek piratów drogowych jest wśród sędziów, a ponieważ mają immunitet – nie płacą mandatów. Mogą sobie kraść w hipermarketach, mogą mieć problemy z alimentami (tak jak rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa) i nic im za to nie możemy zrobić”

Jako przykład podaje historię Adama Słomki:

„Ostatnio, 12 kwietnia pan Adam Słomka został zamknięty do więzienia […] za to, że jeden z jego pasażerów nie miał zapiętego pasa, a on sam nie zdjął czapki w sądzie. A była to czapka „maciejówka” z orłem w koronie. Prawdopodobnie, gdyby miał czapkę z gwiazdą albo z sierpem i młotem, to sąd nie zwróciłby uwagi, bo to naturalne środowisko większości starszych sędziów i rodzin młodszych”

Ostro skrytykował także uaktywnienie się ks. Kazimierza Sowy:

„Ostatnio uaktywnił się ksiądz Kazimierz Sowa. Wszędzie go pełno. Krytykuję politykę rządu, krytykuje ministra Błaszczaka, a ciekawy jestem, jakie ma ku temu kwalifikacje. Może warto by było, gdyby jego biskup ordynariusz przywołał go do porządku […] Może panie Sowa – zrzuciłby pan tak ciążącą panu sutannę i zająłby się polityką?”

Cały „Komentarz tygodnia” obejrzeć można poniżej:

dam/rdiomaryja.pl,youtube,Fronda.pl

18.04.2017, 21:10