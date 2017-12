Gadowski: Rząd chce ustąpić Brukseli ws. imigrantów

„Wszystkie działania ze strony Polski w tej sprawie są doraźne. To takie klajstrowanie sytuacji nad którą traci się kontrolę i dlatego obserwujemy przygotowywanie społeczeństwa do tego, że jednak musimy pójść w kierunku ustępstwa. Mam jednak nadzieję, że do takiego czegoś nie dojdzie, a jeśli już tak by się stało, to tylko i wyłącznie na polskich warunkach, ponieważ polityka europejska wobec uchodźców jest patologiczna i przynosi same nieszczęścia” - powiedział Witold Gadowski oceniając dyskusje, które toczą się obecnie wokół możliwości otwarcia korytarzy humanitarnych.