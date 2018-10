Gadowski: Polska opozycja. Kto rozdaje role?

"Najpierw Bronisław Geremek obmyślił, że w Polsce wcale nie należy odbudowywać partii politycznych, wystarczy, że skupiony wokół Lecha Wałęsy Komitet Obywatelski przejmie wszystkie atrybuty władzy od PZPR i będzie dobrze"-przypomniał Witold Gadowski. Jak dodał, to właśnie bracia Kaczyńscy rozbili zamysły Geremka, przystępując do organizowania Porozumienia Centrum, a w odpowiedzi na ten projekt, środowisko Tadeusza Mazowieckiego założyło Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna. Z fiaska tego projektu zrodziły się ugrupowania typu Unia Demokratyczna oraz Unia Wolności.

"Teraz „GW” nadal – co prawda rytualnie – wspiera PO i grupujące niedobitków po UW środowisko Nowoczesnej, ale większości młodych dziennikarzy tej gazety bardziej podobają się ultralewicowe i prowokacyjne obyczajowo ruchy"-zauważa publicysta. W ocenie Gadowskiego, nie mamy dziś projektu politycznego na miarę Unii Wolności, jednak to "kosmopolitycznie usposobione elity" dawnej UW zdominowały ideowo dzisiejszą Platformę Obywatelską. Podobne środowiska dominują w Nowoczesnej. Dziennikarz określił je mianem "nieznoszących polskiej narracji".

"Kilka czynników sprawiło jednak, że „późni geremkowcy” nie potrafią dziś narzucić swojej opowieści całemu społeczeństwu. Żałośnie wyglądają próby wzbudzenia ulicznych emocji przy pomocy geriatrycznych ekip Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP"-zauważa Witold Gadowski. W ocenie publicysty, pogrobowcy Unii Wolności, przyzwyczajeni do władzy i świateł reflektorów, "rozpaczliwie poszukują drogi powrotu do pookrągłostołowego znaczenia". Choć to środowisko jest wciąż groźne dla polskiej państwowości, próżno szukać w nim tej siły, co dawniej i samodzielnie nie wróci raczej do dawnego znaczenia.