Gadowski o Just Act 447: To są żądania przestępcze

man.of.Stagira 19.5.19 18:29

.

.

Każdy mądry wie jak skończyła Liga Polskich Rodzin i jak skończył mec. Roman Giertych. To samo grozi tym którzy pójdą za Konfederacją. Czyli zniszczą jedyny od 30 lat rząd który w jakimkolwiek stopniu przeciwstawia się złodziejom i mafii w urzędach rodem z PRL.

.

.

W 2007 roku to właśnie LPR pogrążył rząd który nie musiał upadać. Panowie z Konfederacji to, niestety, powtórka z Romana Giertycha. Przy pierwszej okazji, dla rzekomo pryncypialnych powodów odwrócą się i będzie Giertych+.

.

.

Ś L E P E ambicje Konfederatów rodzaju Sośniarz lub Braun - pierwszy chce związków partnerskich w formie umów cywilnych, drugi chce neutralności (!) Polski, Bartyzel proponuje LGBT+, zaś red. Michalkiewicz staje pryncypialnie po stronie Obywateli UB - WYKLUCZAJĄ ich z gry.

.

Sama ANTY-europejskość to trochę mało jak na program. Dodatkowo nienawiść do PiS czyni ich niezdolnymi do jakiejkolwiek k o a l i c j i. GŁOS ODDANY – GŁOS STRACONY.

Szach - Mat.

.

Konfederacja = Giertych + . Pamiętajcie.