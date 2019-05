Gadowski o filmie Sekielskiego: Obraz wyraźnie propagandowy. Są chwyty 'tefałenowskie'

Daniel K 13.5.19 22:17

"Co było pierwsze- tajna współpraca czy zboczenie"- zastanawia się Gadowski.

A jakie to ma znaczenie, jeżeli to autorytet kapłaństwa, które zresztą było pierwsze, pomogło tym konkretnym pedofilom wykorzystać seksualnie i gwałcić dzieci?

I czy jest propagandą dawanie świadectwa krzywdy najsłabszych (dzieci) czynionych na nich przez tych, którzy sami o sobie mówią, że stoją na straży poszanowania ich godności i niewinności?

A do tego jeszcze oznajmiają że są Kręgosłupem Moralnym Narodu Polskiego! (sam to słyszłem na kazaniu jak jeszcze chodziłem do koścoioła, później postawiłem na samodzielne myślenie).