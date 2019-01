Gadowski: Mowa nienawiści? Złodziej krzyczy: łapać złodzieja...

Marian 24.1.19 21:37

Pojęcie "mowa nienawiści" to ogromny wór, w który można włożyć wszystko. To jest kolejna próba odwracania uwagi ludzi i mącenia w głowach. W zasadzie każde zdanie krytyczne o kimś, o danej sytuacji itd. itd. można potraktować jako mowę nienawiści. To jest zwykła paranoja, za pomocą której chce się zamknąć ludziom gęby by bali się cokolwiek mówić. Oznacza to, że o 8-letnich rządach PO i PSL nie można nic złego powiedzieć bo będzie to mowa nienawiści??? A kto zniszczył nasz kraj przez 8 lat? To jakaś kolejna żyletka, której chcą się chwytać totalni. Tylko co pomysł to głupszy bo tych ludzi już więcej na nic nie stać. Zaplątali się sami w sidła!!!