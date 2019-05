Gadowski: Jako 'katolicka świnia' pozdrawiam Tuska!

To nie jest zarzut wobec wiernych, tylko wobec hierarchów. To instytucje Kościoła w Polsce (a nie ludzie w kościołach) tuszowały pedofilię, to Kościół hierarchiczny stał się klientem rządu na zasadzie - kasa w zamian za poparcie dla PiS głoszone z ambony. Jażdżewski mówił o księżach i o hierarchach, a nie o szeregowych ludziach i nie o tym w jakiego Boga kto wierzy.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha