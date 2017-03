reklama

Fot. Youtube reklama

Dziennikarz i publicysta Witold Gadowski skomentował ponowny wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak stwierdził, oznacza to, że czekają nas kolejne ataki na polski rząd, czy próby odbierania naszemu krajowi funduszy unijnych.

Jak stwierdził Gadowski w wywiadzie dla Telewizji Republika, wybór Tuska dla Polski w istocie nic nie oznacza, bo był on od samego początku kandydatem niemieckim.

Gadowski powiedział, że Tuska można tak określić, jako że jest bardziej uległy wobec kanclerz Angeli Merkel, niż byłby jakikolwiek niemiecki polityk.

Jak mówił ironicznie dziennikarz, Tusk będzie innym politykiem, gdyż będzie starszym politykiem. Będzie to jedyna zmiana, która nastąpi.

Jak analizował Gadowski:

"Donald Tusk nigdy nie był politykiem, jeśli weźmiemy pod uwagę klasyczną definicję "polityka" i uprawiania polityki to zauważymy, że jest to ktoś, kto stara się realizować pewne idee w sposób niezależny,w sposób racjonalny, dążąc do wyznaczonych przez siebie celów. Donald Tusk nigdy takiej działalności nie uprawiał. Donald Tusk był karierowiczem, który uprawia politykę. To wcale duże grono w Europie ludzi, którzy udają polityków, ale wcale politykami nie są".

emde/Telewizja Republika

10.03.2017, 11:08