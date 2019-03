Gadowski: Albo 'Bóg, Honor, Ojczyzna', albo: 'LGBT, Owsiak, postkomuna'

Dariusz Andrzej Kowarczyk 14.3.19 22:00

Panie Gadowski! Pan Bodnar jest antypanstwowcem, i jako taki musi odejsc.

Pan Cimoszewicz nie jest osoba publiczna. Upokorzyl siebie i partie.

Pan Morawiecki powinien zajac stanowisko w zakresie PWPW,

skladu PAN oraz zadan WJRO:



Poland has no law for the restitution of confiscated, heirless property.



The Terezin Declaration notes that “heirless property could serve as a basis for addressing the material necessities of needy Holocaust (Shoah) survivors.” In light of the destruction of the Polish Jewish community during the Second World War, many families were entirely destroyed, leaving no heirs. The property formerly owned by such Jewish families should be used, in part, to meet the growing and urgent needs of the living victims of the Holocaust.



Dysonans pomiedzy zadaniem WJRO a stanowiskiem rzadu RP jest niezmiernie duzy.

Proponuje przesledzenie procesu restytucji mienia na przykladzie procesu braci Likusow.



