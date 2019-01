Gabinet 'bez sumienia' w Warszawie?Oby do tego nie doszło!!!

W tekście wspomnianej interpelacji pojawiają się następujące słowa: „Zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniem dotyczącym darmowego, całodobowego gabinetu ginekologicznego bez tzw. klauzuli sumienia (...) Czy, gdzie i kiedy ma pan prezydent w planach uruchomienie takiej usługi w ramach funkcjonowania miasta?”

W odpowiedzi na to pytanie, Paweł Rabiej – wiceprezydent Warszawy stwierdził: „Miasto stołeczne Warszawa podjęło działania mające na celu analizę zapotrzebowania mieszkańców na tego rodzaju świadczenia oraz oszacowanie kosztów realizacji takiego przedsięwzięcia”.

„Na kazania to można iść w niedzielę do kościoła. Uważamy, że jest rozdział Kościoła i państwa. Nikt nikogo nie zmusza, żeby iść do takiego lekarza, ale chcemy dać prawo wyboru kobietom i możliwość uzyskania fachowej pomocy i porad”.