Fusy z kawy - 14 niebywałych zastosowań w domu

Kto nie kocha kawy? Z samego rana tuż po przebudzeniu, nasze pierwsze kroki bardzo często kierowane są do kuchni, gdzie automatycznie robimy sobie ten napój bogów. Zalewamy wodą kawę, wypijamy, a fusy wyrzucamy… I właśnie w tym momencie robimy wielki błąd! To, co nam zostaje jest nieocenionym dobrem.