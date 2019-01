Fusów z kawy nie wyrzucam. Oto, dlaczego

1. Nawóz.



Posiada dużo składników odżywczych, azot, potas i fosfor, które stymulują wzrost roślin.





2. Walka z cellulitem.



Większość środków na cellulit w przemyśle kosmetycznym zawiera kofeinę. Zamiast kupować drogie specyfiki, można stworzyć skuteczniejszy produkt z kawy i oliwki.





3. Kompost.



Być może nie brzmi to dość zachęcająco, ale możesz nam zaufać, że w tej kwestii kawa sprawdzi się po prostu genialnie.





4. Ochrona przed ślimakami.



Ci, którzy chcą chronić swoje klomby, powinni rozrzucić suszone fusy dookoła rośliny.





5. Ochrona przed mrówkami.



Aromat kawy jest tak silny, że zaciera ślady i mrówki w związku z tym nie mają szans, aby podążać wyznaczonymi wcześniej drogami.





6. Ochrona przed osami.



Owady źle znoszą intensywny zapach kawy. Jednak nie wystarczy jej rozsypać. Działa skutecznie, gdy połączy się ją z płomieniem. Świeczka + kawa = spokój





7. Natrętne koty.



Gdy nękają Cię bezpańskie koty, rozsyp dyskretnie tu i ówdzie fusy, a sam zobaczysz, że niewidzialna ręka będzie trzymać wszystkie koty z dala od miski Twojego psa.





8. Mydło.



Kosmetyk z zawartością kawy będzie idealnie oczyszczał skórę.





9. Lodówka.



Jeśli trzymasz w niej intensywnie pachnące produkty, wystarczy włożyć do środka filiżankę z fusami. Zobaczysz, że ten zabieg zneutralizuje brzydki zapach





10. Do czyszczenia.



Naturalny detergent do czyszczenia garnków i patelni. Zdziałasz cuda bez użycia środków chemicznych.





11. Włosy.



Wykonaj pobudzający masaż skóry głowy, pamiętając, że mogą go stosować tylko posiadaczki ciemnych włosów.





12. Cienie pod oczami.



Kawa nie tylko pobudza organizm do działania, ale pomaga także usunąć zewnętrzne oznaki zmęczenia. Wymieszaj fusy z odrobiną oliwy z oliwek i nałóż ją na ciało. Posiadacze ekspresu podciśnieniowego mogą wykorzystać fusy do maseczki pod oczy.





13. Grill.



Jeśli chcesz go wyczyścić, nałóż na gąbkę fusy i zacznij działać. Na koniec wystarczy spłukać wszystko ciepłą wodą.





14. Pchły.



Masuj fusami ciało Twojego czworonoga. W sposób naturalny pomaga pozbyć się niechcianego pasażera i nie śmierdzi tak, jak chemiczne specyfiki.