Fundacja straszy 'państwem wyznaniowym'. Kuriozalne billboardy!

Już sam pierwszy plakat brzmi dość kuriozalnie, zważywszy na fakt, że ksiądz, siostra zakonna, katecheta czy katechetka mogą uczyć również innych przedmiotów niż religia, co więcej, zatrudnieni w szkole, są takimi samymi nauczycielami jak np. nauczyciel od matematyki, języka polskiego czy biologii. Osoby duchowne wykonują również inne zawody, mogą być np. lekarzami, psychologami, nauczycielami akademickimi, etc., trudno więc zrozumieć, czemu zatrudnianie ich w szkole wywołuje taką reakcję. Inna sprawa to "nauczyciel w kościele". Nauczyciela do chodzenia do kościoła nikt przecież nie przymusza, jeżeli jest wierzący, to zapewne chodzi również do kościoła, cóż w tym dziwnego?