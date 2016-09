Front wyzwolenia pedofilów nadchodzi!

reklama

Eksperci podkreślają: gender jest bardzo niebezpieczne dla dzieci, które coraz łatwiej mogą stać się ofiarą pedofilii. Wszystkiemu winne jest rozmywanie płciowości, co ułatwia wybór ofiary potencjalnemu przestępcy - podaje pch24.pl.



Sprawę poruszył ksiądz Don Notto, który znany jest z zaangażowania na rzecz ochrony dzieci. Jest członkiem Obserwatorium Na Rzecz Walki Przeciw Pedofilii, szczególnie zwracającym uwagę na problem pornografii dziecięcej, znajdującej się w internecie. Ksiądz rozmawiał na ten temat z włoskim dziennikiem Nuova Bussola Quotidiana:



"Gender jest poważnym i delikatnym problemem. Wiemy, że są międzynarodowe środowiska, które silnie naciskają, by dziecko stało się człowiekiem niewyraźnym z punktu widzenia seksualnego. Jest to gra na rękę pedofilów, bo oni patrzą na dzieci ignorując ich płeć. Pedofilów przyciągają dzieci przedpokwitaniowe. W wielu przypadkach byłoby lepszym mówienie tu o „infantofilii”. Dla pedofila płeć dziecka jest małoistotna. Dla nich jest ważne, by dziecko nie miało dojrzałych cech płciowych. Ponieważ gender wiąże się z tymi środowiskami kulturowo relatywistycznymi, możemy mówić, że gender tworzy żyzny teren dla tych tendencji."



Ks. Don Notto zwrócił szczególną uwagę na fakt istnienia zorganizowanych grup pedofilów. Osoby te starają się traktować to zboczenie jako coś normalnego. To oburzające, ale w Holandii funkcjonuje nawet ruch pedofilski, który jest twórcą międzynarodowego dnia pedofilów, otwartego dla pedofilów całego świata:



"Jest ruch, który nazywa się Front Wyzwolenia Pedofilów. Otrzymałem pogróżki od członków tej organizacji. Kilka razy dostałem ochronę policyjną z racji licznych gróźb od skazanych pedofilów."



