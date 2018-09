Frasyniuk do Biedronia: Robercie, nie przeszkadzaj

Jakkolwiek nie popieramy Roberta Biedronia i promowanych przez niego "wartości", popłoch, który wywołał w szeregach totalnej opozycji wygląda dość zabawnie. Faktem jest, że prezydent Słupska sam nic nie zdziała i prędzej czy później będzie musiał połączyć się z Platformą Obywatelską.

Na razie jednak widać, że jeżeli Biedroń może komukolwiek odebrać wyborców, to właśnie partii Grzegorza Schetyny. W związku z tym zaapelował do niego, na antenie TVN24, Władysław Frasyniuk. Prezydent Słupska wyznał ostatnio, że interesują go wybory parlamentarne, w samorządowe raczej się nie zaangażuje.

"Robercie, nie przeszkadzaj. Twój pomysł na to, żeby nabrać głęboko powietrze w płuca i doczekać do lutego, pachnie śmiercią"-powiedział Frasyniuk, odnosząc się do projektu politycznego Biedronia, który polityk miałby zaprezentować właśnie w lutym.

"Jeśli chcesz być odpowiedzialnym politykiem, to musisz w trakcie jeżdżenia po Polsce, po pierwsze, namawiać ludzi do tego, żeby jednak stworzyli tę zaporę przeciwko zalewowi PiS-owskiemu, a po drugie, być może osobiście powinieneś dać przykład i poprzeć któryś z komitetów albo któregoś z kandydatów na prezydenta miasta"-przekonywał działacz opozycji czasów PRL. Frasyniuk pochwalił postawę Barbary Nowackiej, która podpisała porozumienie z Koalicją Obywatelską. Lewicowa działaczka, w ocenie gościa TVN24, pokazała w ten sposób, że priorytetem jest dla niej odcięcie PiS drogi do "zawłaszczenia samorządów".

