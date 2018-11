Frans Timmermans dowiódł w ,,Wyborczej'', że nie warto go słuchać

Wiceszef Komisji Europejskiej w rozmowie z ,,Gazetą Wyborczą'' dowodzi, że nie warto go słuchać. Poziom rozsądku - lub szczerości - tego człowieka obnaża jedno zdanie, które wypowiedział na temat repolonizacji mediów. ,,Przecież nie jest ważne, do kogo media należą, tylko to, kto odpowiada za ich zawartość. Niektórzy wierzą, że te decyzje podejmuje właściciel'' - przekonywał Timmermans...

,,I od razu powiem, że jeśli chodzi o Polaków, to jestem optymistą. Od lat ich obserwuję. Manifestują przywiązanie do europejskiej wspólnoty, do jej wartości. To dotyczy tych głosujących na lewicę i na prawicę, na PiS i na Koalicję Obywatelską. Dlatego spór o praworządność w Polsce będzie miał dobre zakończenie. Pytanie, ile czasu upłynie'' - stwierdzał.