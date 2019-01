Francuski polityk: Musimy zrobić miejsce dla imigrantów

Francuski polityk Yves Cochet proponuje, by Europejczycy ,,ograniczyli rozrodczość'' i zrobili w ten sposób ,,miejsce'' dla imigrantów. I nie chodzi tu o żadnego drobnego lewackiego oszołoma, ale o byłego ministra.

Yves Cochet to polityk Zielonych, był ministrem ds. zagospodarowania terytorium i ochrony środowiska Francji w latach 2001-2002. Zasiadał też do 2014 roku w Parlamencie Europejskim.

Teraz Cohet zaproponował, by Francuzi przestali rodzić dzieci i w ten sposób zrobili miejsce, by wpuszczać do kraju jeszcze więcej migrantów. Jak argumentuje, styl życia ludzi Zachodu jest zbyt obciążający dla planety.