,,Francuski Kolbe''. Będzie beatyfikacja?

Francuzi oddali dziś w Paryżu hołd narodowy swemu nowemu bohaterowi, podpułkownikowi żandarmerii, który w ubiegły piątek oddał życie, dobrowolnie wymieniając się za jednego z zakładników islamskiego terrorysty. Do hołdu przyłączył się też Episkopat. „Oddanie swego życia, by uratować innych to wspaniały przykład, który z pewnością okaże się owocny w naszym społeczeństwie, kuszonym przez przemoc i zamknięcie w sobie” – napisali francuscy biskupi.

Biskup polowy Antoine de Romanet nie wyklucza wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Podpułkownik Arnaud Beltrame był bowiem praktykującym katolikiem, który przed 10 laty przeżył głębokie nawrócenie i był zaangażowany w ruch katolickich rodzin. Bp de Romanet przyznaje, że jego ofiarę słusznie porównuje się do tego, co zrobił św. Maksymilian Maria Kolbe.

Natomiast jego beatyfikacja byłaby tym bardziej uzasadniona, że w lipcu ubiegłego roku Papież Franciszek uznał oficjalnie, że heroiczna ofiara z własnego życia jest wystarczającym powodem do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.

Francuski biskup polowy dodał, że to, co uczynił Anraud Beltrame wykracza poza obowiązki żandarma i można to zrozumieć jedynie w perspektywie transcendencji, życia wiecznego.

mod/radio watykanskie