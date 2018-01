Francuski dziennikarz: Ostateczny cel islamu- muzułmański świat!

Gościem Tematu Dnia był Olivier Bault, dziennikarz „Do Rzeczy” i korespondent dziennika „Present”, który w rozmowie z Piotrem Otrębskim zastanawiał się, czy Europa stanie się islamska.

- Nie wszystkie gazety odnotowały rekonstrukcję w Polsce, ale niektóre wspomniały. Nie był to ważny temat, na pewno mniej ważny niż zmiana premiera, która nastąpiła w grudniu. Ogólny wydźwięk był taki – zmiana „kontrowersyjnych” ministrów, czyli głównie chodziło o ministra Waszczykowskiego, Macierewicza i Szyszko, w ich odczuciu ma polepszyć relację z Unią Europejską, w momencie kiedy została wszczęta procedura o nałożenie sankcji na Polskę – mówił Olivier Bault, odnosząc się do tego jak francuskie media przedstawiły informacje o rekonstrukcji rządu

Gość Tematu Dnia wyjaśniał, czy Europa może stać się islamska:

- Islam jest w Europie Zachodniej i będzie coraz bardziej obecny. Nawet gdyby kompletnie zatrzymać imigrację do Europy Zachodniej, demografia sprawia, że będzie coraz większa proporcja muzułmanów – mówił dziennikarz

Według niego, „chodzi o pewną ewolucję. Im więcej będzie muzułmanów, tym szybciej będzie rozrastała się ta populacja”.

- Jeżeli mniejszość napływowa staje się większością, zmienia tożsamość narodów. O to niektórym elitom chodzi. Jest to specyfika islamu, który zakłada, że wszyscy muszą stać się muzułmanami. Ostateczny cel jest taki, by świat był muzułmański – podkreślał Olivier Bault

- Oczywiście, nie każdy muzułmanin jest praktykującym muzułmaninem, który chce wprowadzić dżihad – dodawał

yenn/SalveTV