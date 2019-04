Francuska agencja będzie filtrować polskiego Facebooka!

Jozin z Bazin 4.4.19 9:01

A ja już dawno olałem tego fejsbuka zboczonego, zydowskiego inwigilującego wszystko i wszystkich, mają was jak na talerzu, zyłem kiedy go nie było i żyło mi się dobrze i teraz też mi do niczego nie jest potrzebny taki czysty smietnik, "Jestem Wolny Od Uzależnień " :) i co mi zrobi fejsbuk ?ma go w d..pie:D życie jest zbyt piękne by marnować czas na to świństwo tak jak przekonywanie lewaków pedziów to całe LGBTQ by zawrócili na właściwą drogę to nie ma sensu, sami się unicestwią to tylko chwila i już ich nie będzie, bo przemija postać tego świata.