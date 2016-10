Francja: Udaremniono kolejny zamach ISIS

reklama

We Francji omal nie doszło po raz kolejny do zamachu. Planował go mężczyzna, który miał powiązania z ISIS i utrzymywał z państwem islamskim stały kontakt.

18-latek został zaresztowany w Clichy, która to miejscowość znajduje się w departamencie Hauts-de-Seine. Według informacji, jakie udało się zdobyć śledczym, był w stałym kontakcie z Raszidem Kassim. Kassi to syryjski dzihadysta, który odpowiada przede wszystkim za propagandę ideologiczną.

Obecnie organy ścigania nie przekazują do mediów większej ilości informacji o niedoszłym zamachu. Widzimy jednak, że to już kolejna udaremniona próba zamachu we Francji. Ilość prób zaczyna bardzo niepokoić, bo po kilku udaremnionych atakach któryś w końcu może dojść do skutku.

Fronda.pl

6.10.2016, 8:25