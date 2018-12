Francja: Rosyjski ślad w protestach ,,żółtych kamizelek''. Jest dochodzenie

Organizacja Alliance for Securing Democracy była wśród pierwszych, które zaczęły alarmować o rosyskiej ingerencji w protesty we Francji. Jej eksperci zwrócili uwagę na około 600 kont na Twitterze, znanych z promowania poglądów kierownictwa Federacji Rosyjskiej. Po rozpoczęciu protestów we Francji konta te zaczęły publikować dużą liczbę postów wspierających ruch „żółtych kamizelek”.