Francja przyznaje: Radykalny wzrost nienawiści do chrześcijan

fot. Sam Valadi, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr reklama Oto zatrute owoce multikulturalizmu i ateizacji. We Francji doszło do 1000 ataków na chrześcijan. Wyznawcy Chrystusa jeszcze nigdy nie byli nad Sekwaną tak znienawidzeni.

W roku 2016 we Francji doszło do prawie 1000 aktów wandalizmu przeciw placówkom chrześcijańskim, czyli o 17,4% więcej niż rok wcześniej. Ponadto stanowiły one przytłaczającą większość, bo aż 90 proc. wszystkich ataków na miejsca kultu w tym kraju. Takie dane podało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie zgłoszeń, które otrzymały komisariaty policji.

Podczas gdy antychrześcijańskie akty stają się we Francji coraz częstsze, to rzadziej jednak dochodzi do antysemityzmu czy działań antymuzułmańskich. W porównaniu z rokiem 2015 liczba takich przypadków zmalała o ok. 60 proc. Oznacza to, że żydzi nadal są narażeni na agresję prawie dwa razy bardziej niż wyznawcy islamu. O 23,7 proc. spadła również ilość zgłoszonych przestępstw na tle rasowym.

ol/Radio Watykańskie

4.02.2017, 9:10