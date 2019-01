Francja: Protesty, bicie, aresztowania. Gdzie jest KE?!

Ciąg dalszy zamieszek we Francji. Spośród osób zatrzymanych wczoraj w Paryżu w trakcie protestów „żółtych kamizelek” 35 osób trafiło do aresztu. Pojawiły się też kolejne szokujące nagrania pokazujące brutalność policji w starciach z manifestującymi przeciwko rządom Emmanuela Macrona i wysokim kosztom życia we Francji.