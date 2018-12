To już kompletnie wymknęło się spod kontroli władz. Paryż zdobyty jest przez tysiące manifestantów w "żółtych kamizelkach". Od samego rana trwają protesty.

Policja do zatrzymania manifestantów użyła gazu łzawiącego. Karetki co chwilę odwożą kolejne ofiary zamieszek do szpitala.