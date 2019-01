Francja: Ohydna demoralizacja dzieci w wydaniu Macrona

Maria Błaszczyk 18.1.19 13:34

Tak!

I już w blisko 70 milionowej Francji podpisało to prawie 4 tysiące osób. https://www.avenirdelaculture.info/petition/non-a-leducation-sexuelle-des-lecole-primaire/

To tylkko 100 razy mniej niż w dwa razy mniejszej Polsce podpisało petycję w sprawie dzików https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Minister_Srodowiska_Nie_dla_masowego_odstrzalu_dzikow/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-649544-Minister_Srodowiska_Nie_dla_masowego_odstrzalu_dzikow&utm_term=IYSbjb%2Bpl&fbogname=Joanna&fbclid=IwAR196iB4lt9I_fUJ_VwpQE293mgkbqPiNFNefZmu1vdFdhAGelB1AsvGoSI

Czy z prośbą do Jurka Owsiaka, by został https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Jerzy_Owsiak_Jurek_zostan_WOSP_potrzebuje_Cie_Potrzebujemy_my/?anqnNnb&fbss_shared=1