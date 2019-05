Francja: Niewierzący nawracają się w gotyckich katedrach

man.of.Stagira 14.5.19 13:51

"To jest diabelska - jak pisze Benedykt XVI - wizja Kościoła, sączona światu. Jest to powtórzenie sceny z księgi Hioba, gdzie szatan chce przekonać, że nie ma na świecie żadnego dobrego człowieka i że nawet sprawiedliwy Hiob przeklnie Boga za to, co musi przejść, za swoje cierpienia, upokorzenia i ból. Chcą doprowadzić do takiego obrazu Kościoła, nieprawdziwego, fałszywego, po to, żeby głos Kościoła zamilkł we współczesnym świecie. Kłamliwa logika, na którą – jak pisze Benedykt XVI - zbyt łatwo dajemy się nabrać."

