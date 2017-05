Francja: Macron wygrywa z Le Pen

reklama

Socjaldemokrata Emmanuel Macron wciąż zachowuje znaczną przewagę nad swoją przeciwniczką Marine Le Pen. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez OpinionWay-ORPI dla dziennika Les Echos i Radia Classique. Druga tura - w niedzielę 7 maja.

Z badań opinii publicznej wynika, że na Emmanuela Macrona chce głosować 61 procent ankietowanych, o jeden punkt więcej niż w ostatnim sondażu. Na Marine Le Pen 39 procent. Wprawdzie komentatorzy podkreślają, że należy ostrożnie podchodzić do wyników badania opinii publicznej, jednak pierwsza tura potwierdziła, że tym razem sondaże się nie pomyliły.

Marine Le Pen na wiecu wyborczym zaatakowała liberalną politykę Macrona. Nawiązując do przenosin Whirlpoola do Łodzi stwierdziła, że jej rywal na margines spycha małe firmy i tych, którzy nie chcą się przenosić do Polski, by tam pracować za 400 euro do siedemdziesiątego roku życia.

Z tego samego sondażu wynika, że ponad trzy czwarte Francuzów jest niezadowolonych z kampanii między dwoma odsłonami wyborów prezydenckich, gdyż w wystąpieniach obydwu kandydatów zabrakło bezpośredniego odniesienia się do tego, co Francuzów najbardziej dręczy.

przk/Polskie Radio

1.05.2017, 16:20