Francja ma dość islamu? Deportowano kaznodzieję

Screenshot Youtube / pixabay, CC0

Kontrowersyjny islamski kaznodzieja Hani Ramadan został deportowany z Francji.

Według komunikatu ministerstwa spraw wewnętrznych, szwajcarski filozof pochodzenia egipskiego wziął udział w konferencji w alzackim mieście Colmar, po której został przesłuchany przez policję. Następnie w asyście jej funkcjonariuszy został przetransportowany do granicy francusko-szwajcarskiej.

Wydalony został za "głoszenie treści zagrażających porządkowi publicznemu na terytorium Francji" - czytamy w komunikacie. "Ministerstwo spraw wewnętrznych i siły porządkowe są zmobilizowane w walce z ekstremizmem" - oświadczył szef resortu Matthias Fekl. W ostatnich miesiącach francuskie władze kilkakrotnie zakazywały Haniemu Ramadanowi publicznych wystąpień.

W 2012 roku Hani Ramadan wywołał skandal, wzywając do wprowadzenia prawa szariatu i - między innymi - do kamienowania kobiet łamiących jego reguły. Władze kantonu genewskiego pozbawiły go wówczas prawa do wykonywania zawodu nauczyciela za "głoszenie treści sprzecznych z wartościami demokratycznymi".

Hani Ramadan jest wnukiem Hasana al-Banny, twórcy Bractwa Muzułmańskiego.

dam/IAR

9.04.2017, 12:00